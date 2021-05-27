Пять человек пострадали после наезда автобуса на столб в Петербурге
В Санкт-Петербурге утром 27 мая пассажирский автобус врезался в столб. Об этом сообщает МЧС России по региону в четверг, 27 мая.
Сообщение об аварии по адресу Красносельский район, Ленинский проспект, дом № 90 поступило в 10:01.
— Рейсовый автобус совершил наезд на столб освещения. Сведения о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что ликвидировать последствия ДТП направлены 18 человек и четыре единицы техники.
По данным телеканала РЕН ТВ, в аварии пострадали пять человек, один из них водитель автобуса.
В Сети опубликовано видео с места случившегося. На кадрах видно, как автобус почти заехал на столб, вокруг него находятся сотрудники МЧС.
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