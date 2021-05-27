Московский май перевыполнит климатический план по осадкам на 75 процентов

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Май в Москве перевыполнит климатический план по осадкам примерно на 75 процентов. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, за последний месяц весны в столице уже выпал 71 миллиметр осадков при норме 51 миллиметр.

— И это еще не окончательная цифра. Ближайшие трое суток будут дождливыми, и прогнозируется еще как минимум до 18 миллиметров осадков в столице, а в Подмосковье местами — на юге, востоке — до 21-26 миллиметров, — сказал специалист в беседе с РИА Новости.

Кроме того, по прогнозам Тишковца, май текущего года станет восьмым по влажности с 1948 года.

Напомним, в ночь с 26 на 27 мая в разных районах Москвы выпало от 3 до 14 миллиметров осадков.

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