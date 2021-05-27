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Пролетное строение моста установили между старой и новой частью Московского зоопарка
Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Пролетное строение моста установили между старой и новой частью Московского зоопарка

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Большой Пресненский прудКарта всех событий

В Московском зоопарке завершили установку пролетного строения моста, соединяющего старую и новую территории. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в пресс-службе зоосада.

Строение возведено с западной стороны от существующего моста. Ширина перехода увеличилась с 4 до 9 метров.

Новая соединительная конструкция будет похожа на морскую волну. Именного такого эффекта хотят добиться специалисты в процессе украшения моста декоративными алюминиевыми конструкциями.

— Устройство нового входа с созданием пешеходной зоны, которая свяжет его со входом на станцию метро «Баррикадная», и многоуровневая система пешеходного пространства позволит сформировать комфортную, безопасную, привлекательную городскую среду, а также разгрузить главный вход зоопарка, особенно в выходные и праздничные дни, — пояснили в пресс-службе зоопарка.

Напомним, вход в столичный зоопарк со стороны станции метро «Баррикадная» появится в этом году.

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