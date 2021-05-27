Число пострадавших в аварии с автобусом в Петербурге выросло до шести

Фото: МЧС

В Санкт-Петербурге количество пострадавших в ДТП, при котором автобус наехал на столб, увеличилось до шести. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета здравоохранения в четверг, 27 мая.

— Всего пострадавших шесть. Из них двое госпитализированы в НИИ скорой помощи. Четверо — в больницу № 26. Двое пострадавших тяжелые, остальные — средней тяжести, — отметили в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что одна бригада врачей дежурит на месте ДТП, сообщает РИА Новости.

Напомним, 27 мая в Красносельском районе Петербурга произошла авария. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в столб.

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