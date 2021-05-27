Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Число пострадавших в аварии с автобусом в Петербурге выросло до шести
Фото: МЧС

Число пострадавших в аварии с автобусом в Петербурге выросло до шести

Виктория Родимкина

Происшествия

В Санкт-Петербурге количество пострадавших в ДТП, при котором автобус наехал на столб, увеличилось до шести. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета здравоохранения в четверг, 27 мая.

— Всего пострадавших шесть. Из них двое госпитализированы в НИИ скорой помощи. Четверо — в больницу № 26. Двое пострадавших тяжелые, остальные — средней тяжести, — отметили в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что одна бригада врачей дежурит на месте ДТП, сообщает РИА Новости.

Напомним, 27 мая в Красносельском районе Петербурга произошла авария. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в столб.

Читайте также: Водитель мотоцикла погиб в результате ДТП на юго-западе столицы

Санкт-Петербургавариипострадавшие
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Редкая птица долетит до середины поста

Александр Федорович
Александр Федорович

Что мешает вам разбогатеть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто есть враг № 1: русофобия с британским акцентом

Александр Никонов
Александр Никонов

Бах сказал бы «Ах!»: как выжить в эпоху мультикультурализма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Спросите у Петрова и Боширова: можно ли докопаться до истины

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Постправда или ложь — не разберешь

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Монолог мужчины возле плиты

Все мнения
О проекте