День эколога пройдет в Дарвиновском музее

Фото: Анна Быкова

В первую субботу лета, 5 июня, Дарвиновский музей приглашает на свой традиционный праздник «День эколога». Участники программы познакомятся с дикой природой средней полосы и научатся ее защищать.

Начнется день с экскурсии по экологической тропе «Растения в городе», которая пройдет дворе музея.

Посетителей музея на мастер-классе «Как спасти планету от мусора» простым правилам экологического поведения. А в китайской игре-головоломке «Танграм» нужно будет задействовать воображение, чтобы собрать силуэты различных животных из плоских фигур.

В программе также: мастер-классы «Звериная гигиена»,«Раз ромашка, два ромашка», «Правила грибника»; демонстрационные занятия «Живые обитатели московских водоемов» и «Насекомоядные растения»; экологическая игротека.

Участие в мероприятиях по билету в музей, сообщается на сайте организации.

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