Бассейн на кровле дома на проспекте Мира демонтировали в столице

Фото: Мосжилинспекция

проспект мира 167 Карта всех событий

Собственник демонтировал бассейн на балконе дома на проспекте Мира по требованию Мосжилинспекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

До июля 2021 года владельца 200 квадратных метров также обязали привести помещения своей жилой зоны в соответствии с технической документацией.

Ранее несколько жильцов дома 167 на проспекте Мира обратились в инспекцию по вопросу размещения бассейна на 8-м этаже своего дома. Жители дома жаловались на регулярные протечки и опасались обрушения кровли.

Владелец квартиры с бассейном упорно препятствовал проверке, однако попасть в жилое помещение и зафиксировать масштабную незаконную перепланировку инспекции все-таки удалось.

В результате проверки выяснилось, что в границах балкона собственник обустроил бассейн с зимним садом.

Хозяина квартиры привлекли к административной ответственности и выдали предписание на устранение нарушений.

Ранее «ВМ» писала о том, что нарушают владельцы квартир и во сколько им это обходится.

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