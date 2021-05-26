Что делать, если вас затопили соседи

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Затопление квартиры соседями — неприятность, с которой часто сталкиваются жители многоэтажных домов. Проблема особенно актуальна с началом дачного сезона, когда соседи сверху уезжают, а кран оставляют открытым или случается поломка. Но далеко не все знают, какие меры нужно предпринимать в таких ситуациях. «Вечерняя Москва» обратилась к эксперту и узнала, как действовать пострадавшей стороне и что делать, если соседи не хотят признавать вину.

По словам юриста в сфере жилищно-коммунального хозяйства и гражданских споров Елены Троценко, в первую очередь нужно позвонить специалистам и перекрыть стояки с водой.

— Перекрыть стояки обязаны либо представители управляющей компании, либо дежурная аварийная служба, чтобы прекратить затопление и выяснить, где источник протечки. Зафиксируйте на все возможные устройства последствия, появившиеся в результате потопа, — сказала эксперт.

Затем, по ее словам, составляется акт о затоплении, в котором указываются предварительная причина произошедшего и виновник. Такой документ является гарантией того, что вам возместят материальные потери, объясняет Троценко. Акт, как правило, составляют управляющая компания, товарищество собственников жилья.

— На практике все эти организации редко реагируют. В таком случае акт можно составить собственноручно в присутствии свидетелей. В нем нужно указать возможную причину аварии, свой адрес и адрес предполагаемого виновника, а также указать подробный список испорченных предметов. Важный нюанс: в акте обязательно должна стоять подпись всех членов комиссии — свидетелей, пострадавшего, виновника. Если сосед, причастный к потопу, отказывается принимать участие, укажите и это, — посоветовала Троценко.

Она отметила, что очень часто виновник не идет на контакт и всячески отказывается брать ответственность за инцидент:

— В таком случае нужно направить претензию заказным письмом с подписью, с уведомлением о вручении соседу. Если и в этом случае нет никакой реакции виновника, то смело обращайтесь в суд. Но предварительно необходимо воспользоваться услугами независимого эксперта, чтобы сделать оценку ущерба.

Перед тем как пригласить специалиста, необходимо направить уведомление соседям и управляющей компании о проведении экспертизы. В тексте должны быть указаны данные виновника, потерпевший стороны, время и дата проведения экспертизы, наименование и данные учреждения, проводившего оценку. Также в документе должны стоять дата и подпись отправителя.

В тех случаях, когда соседи отсутствуют, но есть полная уверенность в том, что именно они вас затопили, необходимо обращаться в полицию и вызывать понятых, в присутствии которых квартиру предполагаемых виновников инцидента вскроют, сказала юрист:

— В правоохранительные органы обращаемся в том случае, если сверху льется кипяток, людей нет дома, никто не открывает двери. И тогда полиция вскрывает двери, составляет заявление при понятых.

Согласно гражданско-правовым отношениям, виновник, как заметила эксперт, впоследствии обязан возместить ущерб.

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