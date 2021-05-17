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Организации ЖКХ в России могут получить доступ к персональным данным граждан
Фото: Pexels / Sora Shimazaki

Организации ЖКХ в России могут получить доступ к персональным данным граждан

Виктория Родимкина

Общество

Минстрой РФ подготовил законопроект о доступе организаций жилищно-коммунального хозяйства к персональным данным россиян, которые задолжали за оказанные услуги. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов в понедельник, 17 мая.

Уточняется, что на сегодняшний день организации ЖКХ не имеют доступа к личным данным россиян, поэтому часто сталкиваются с невозможностью взыскать задолженность за жилищно-коммунальные услуги. При обращении в суд нужно указывать данные должника — номер и серию паспорта, ИНН, СНИЛС и другую информацию.

Так, в стране предлагается ввести дополнительный кадастровый номер и предоставить организациям ЖКХ некоторые данные о плательщиках.

В случае принятия закон вступит в силу 1 июля этого года.

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