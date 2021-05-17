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День фармацевтического работника появился в России
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

День фармацевтического работника появился в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

В России установили профессиональный праздник фармацевтов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 17 мая.

— Правительство Российской Федерации постановляет установить профессиональный праздник — День фармацевтического работника, — говорится в тексте постановления.

Официальный праздник будут отмечать 19 мая. Уточняется, что документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее глава кабмина рассказал об утверждении проекта об антитеррористической защите школ.

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