День фармацевтического работника появился в России
В России установили профессиональный праздник фармацевтов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 17 мая.
— Правительство Российской Федерации постановляет установить профессиональный праздник — День фармацевтического работника, — говорится в тексте постановления.
Официальный праздник будут отмечать 19 мая. Уточняется, что документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Ранее глава кабмина рассказал об утверждении проекта об антитеррористической защите школ.
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