Барановская опубликовала видео с зажигательным танцем в ярком наряде

Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская опубликовала в Instagram-аккаунте видео, где исполняет зажигательный танец под современный хит. Компанию ей составил коллега Константин Тарасюк.

На видео Юлия, одетая в комбинезон цвета фуксии и ярко-желтые лодочки на шпильке, высоко задирает ноги в такт мелодии. Подписчики телеведущей пришли в восторг от ее энергичного танца.

«Юля такая жизнерадостная, активная, зажигательная. Восхищаюсь»; «Юлия, как всегда, огонь»; «Зажигалочка»; «Чтоб мне так прыгать на шпильках», — написали они в комментариях.

Ранее Барановская появилась в неузнаваемом образе на церемонии награждения музыкальной премии телеканала RU TV.

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