Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Новый исследовательский центр появится рядом с Парком Горького
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Новый исследовательский центр появится рядом с Парком Горького

Полина Долганова

Город

Специалисты превратят недостроенное здание на территории НИТУ «МИСиС» в современный исследовательский центр. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, здание по адресу Ленинский проспект, дом 6, строения 14–15–16, 19, приобретет современный архитектурный вид.

— Здание Международного центра перспективных исследований будет ориентировано одновременно и на Ленинский проспект, и на Парк Горького, откуда оно будет прекрасно видно, — приводятся слова Кузнецова в материале.

Общая площадь 13-этажного центра составит 20 тысяч квадратных метров. Внутри специалисты обустроят кафе, конференц-зал и выставочные площади. В центральной части расположится сам исследовательский центр с лабораториями, кабинетами, лекционными аудиториями и помещениями для семинаров.

На верхних этажах будет создаваться научно-развлекательный контент, а под землей расположится парковка на 59 автомобилей.

Территорию вокруг центра благоустроят: появится не только пешеходная зона, но и место для амфитеатра с зоной отдыха.

Ранее сообщалось, что для Школы олимпийского резерва № 65 «Ника» построят спортивный комплекс.

Читайте также: Создание музейного городка на территории Пушкинского музея завершится к 2027 году

города«МИСиС»Парк Горького
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Не хочу вставать перед черными на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Попроще да покороче: редкая птица долетит до середины текста

Александр Федорович
Александр Федорович

Что мешает вам разбогатеть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто есть враг № 1: русофобия с британским акцентом

Александр Никонов
Александр Никонов

Бах сказал бы «Ах!»: как выжить в эпоху мультикультурализма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Спросите у Петрова и Боширова: можно ли докопаться до истины

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Монолог мужчины возле плиты

Все мнения
О проекте