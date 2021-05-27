Новый исследовательский центр появится рядом с Парком Горького

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Специалисты превратят недостроенное здание на территории НИТУ «МИСиС» в современный исследовательский центр. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, здание по адресу Ленинский проспект, дом 6, строения 14–15–16, 19, приобретет современный архитектурный вид.

— Здание Международного центра перспективных исследований будет ориентировано одновременно и на Ленинский проспект, и на Парк Горького, откуда оно будет прекрасно видно, — приводятся слова Кузнецова в материале.

Общая площадь 13-этажного центра составит 20 тысяч квадратных метров. Внутри специалисты обустроят кафе, конференц-зал и выставочные площади. В центральной части расположится сам исследовательский центр с лабораториями, кабинетами, лекционными аудиториями и помещениями для семинаров.

На верхних этажах будет создаваться научно-развлекательный контент, а под землей расположится парковка на 59 автомобилей.

Территорию вокруг центра благоустроят: появится не только пешеходная зона, но и место для амфитеатра с зоной отдыха.

Ранее сообщалось, что для Школы олимпийского резерва № 65 «Ника» построят спортивный комплекс.

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