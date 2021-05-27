«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за сильного ветра

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности на 28 мая объявлен в столичном регионе. Ожидается ветер до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— Погода в Москве потенциально опасна. Ветер до 15 м/с. Период предупреждения — с 9:00 28 мая до 18:00 28 мая, — пояснили в центре.

Также в Московской области ожидаются сильный дождь и ветер до 15 метров в секунду. Погода считается потенциально опасной. Период предупреждения — с 7:00 28 мая до 21:00 28 мая.

Ранее россиян предупредили о предстоящих мощных магнитных бурях с 27 по 29 мая.

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