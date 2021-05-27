«Роскошная»: Оксана Федорова прогулялась по Москве в элегантном наряде

Оксана Федорова считает, что главное — честность перед собой и окружающими. Нельзя притворяться тем, кем не являешься/ Фото: Предоставлено Оксаной Федоровой

Телеведущая и модель Оксана Федорова на своей странице в соцсети опубликовала фотографию с прогулки по Москве, продемонстрировав стильный наряд.

— Люблю Москву в солнечное время!, — подписала знаменитость снимок, на котором позирует в белой длинной юбке ассиметричного кроя и темном укороченном жакете. Образ звезды дополнили темные очки и брендовая сумка.

Подписчики телеведущей тепло встретили новую публикацию.

«Как вам красиво! Элегантная, роскошная»; «Красавица»; «Какая красивая и стильная», — осыпали ее комплиментами фолловеры.

Ранее Оксана Федорова показала подросших сына и дочь.

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