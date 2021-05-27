Российские ученые обнаружили новые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний

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Ученые из Центра исследования молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ, находящегося в подмосковном Долгопрудном, открыли методы создания новых препаратов для лечения сердечно-сосудистых болезней. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

— Высокий уровень компетенции подмосковных ученых в области биофизики и биохимии позволяет им участвовать в крупнейших и наиболее перспективных международных исследованиях. Накопленный в регионе опыт в совокупности с энтузиазмом молодых специалистов открывают широкие перспективы для новых открытий, — рассказывает министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Исследования проводились в составе международной группы специалистов, среди которых ученые из России, Китая, Индии и США. Они изучали молекулярную структуру ангиотензиновых рецепторов и проверяли их реакцию на разные типы веществ, в том числе на специально синтезированные препараты. Такие исследования помогут создать препараты нового поколения, передает Радио 1.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль назвала продукты — провокаторы заболеваний сердечно-сосудистой системы. По ее словам, несбалансированное питание может стать причиной развития болезней сердца. Например, чрезмерное употребление жирных сортов мяса приводит к потере эластичности сосудов и повышению риска тромбоза.

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