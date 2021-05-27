Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Российские ученые обнаружили новые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний
Фото: pixabay.com

Российские ученые обнаружили новые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Михаил Алимов

Здоровье

Ученые из Центра исследования молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ, находящегося в подмосковном Долгопрудном, открыли методы создания новых препаратов для лечения сердечно-сосудистых болезней. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

— Высокий уровень компетенции подмосковных ученых в области биофизики и биохимии позволяет им участвовать в крупнейших и наиболее перспективных международных исследованиях. Накопленный в регионе опыт в совокупности с энтузиазмом молодых специалистов открывают широкие перспективы для новых открытий, — рассказывает министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Исследования проводились в составе международной группы специалистов, среди которых ученые из России, Китая, Индии и США. Они изучали молекулярную структуру ангиотензиновых рецепторов и проверяли их реакцию на разные типы веществ, в том числе на специально синтезированные препараты. Такие исследования помогут создать препараты нового поколения, передает Радио 1.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль назвала продукты — провокаторы заболеваний сердечно-сосудистой системы. По ее словам, несбалансированное питание может стать причиной развития болезней сердца. Например, чрезмерное употребление жирных сортов мяса приводит к потере эластичности сосудов и повышению риска тромбоза.

Читайте также: Ученые-новаторы выиграли престижный конкурс

исследованиесердечно-сосудистые заболеваниялекарственный препарат
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Не хочу вставать перед черными на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Попроще да покороче: редкая птица долетит до середины текста

Александр Федорович
Александр Федорович

Что мешает вам разбогатеть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто есть враг № 1: русофобия с британским акцентом

Александр Никонов
Александр Никонов

Бах сказал бы «Ах!»: как выжить в эпоху мультикультурализма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Спросите у Петрова и Боширова: можно ли докопаться до истины

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Монолог мужчины возле плиты

Все мнения
О проекте