«Снова худышка»: Виктория Боня похвасталась стройной фигурой

Фото: instagram/victoriabonya

Российская телеведущая Виктория Боня показала стройную фигуру. Снимком она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

— Ещё 2 недели назад я была женщиной в теле. Но сегодня я уже снова худышка, — подписала звезда под фотографией.

Она отметила, что набрать вес – всегда была для нее большая проблема. Однако во время карантина ей удалось это сделать.

— Вес долго держался на отметке 57-58 килограмм, был и рекордный показатель в 60 килограмм (но держался не долго), — рассказала Боня.

После ежегодной чистки печени она потеряла опять несколько килограммов и на данный момент «снова похожа на 16т-летнего подростка».

Поклонники телеведущей в комментариях оставили комплименты, рассказав в каком весе звезде идет больше всего. «Худышкой вам больше идет»; «Когда была немножко полнее, была очень женственной, сексуально, прям хочется потискать... Сейчас красиво, но с формами аппетитнее и сочнее!»; «Вика, не льсти себе. На 16-летнего подростка ты не похожа никаким местом»

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