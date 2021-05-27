Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Снова худышка»: Виктория Боня похвасталась стройной фигурой
Фото: instagram/victoriabonya

«Снова худышка»: Виктория Боня похвасталась стройной фигурой

Анастасия Прохорова

Звезды

Российская телеведущая Виктория Боня показала стройную фигуру. Снимком она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

— Ещё 2 недели назад я была женщиной в теле. Но сегодня я уже снова худышка, — подписала звезда под фотографией.

Она отметила, что набрать вес – всегда была для нее большая проблема. Однако во время карантина ей удалось это сделать.

— Вес долго держался на отметке 57-58 килограмм, был и рекордный показатель в 60 килограмм (но держался не долго), — рассказала Боня.

После ежегодной чистки печени она потеряла опять несколько килограммов и на данный момент «снова похожа на 16т-летнего подростка».

Поклонники телеведущей в комментариях оставили комплименты, рассказав в каком весе звезде идет больше всего. «Худышкой вам больше идет»; «Когда была немножко полнее, была очень женственной, сексуально, прям хочется потискать... Сейчас красиво, но с формами аппетитнее и сочнее!»; «Вика, не льсти себе. На 16-летнего подростка ты не похожа никаким местом»

Читайте также: Виктория Боня опубликовала фото с усами

похудениенабор весаВиктория Боня
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Не хочу вставать перед черными на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Попроще да покороче: редкая птица долетит до середины текста

Александр Федорович
Александр Федорович

Что мешает вам разбогатеть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто есть враг № 1: русофобия с британским акцентом

Александр Никонов
Александр Никонов

Бах сказал бы «Ах!»: как выжить в эпоху мультикультурализма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Спросите у Петрова и Боширова: можно ли докопаться до истины

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Монолог мужчины возле плиты

Все мнения
О проекте