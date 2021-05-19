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Виктория Боня опубликовала фото с усами
Фото: instagram/victoriabonya

Виктория Боня опубликовала фото с усами

Евгения Владимирова

Звезды

Телеведущая Виктория Боня поделилась забавной фотографией с усами. Девушка опубликовала ее на своей страничке в Instagram.

Усы, конечно, не настоящие — это просто один из фильтров в Instagram. Но фотография получилась эффектной. Боня дополнила ее рассуждением о равноправии мужчин и женщин.

— Вы же понимаете, что мы, женщины, ничем не хуже мужчин! Нам нужны только усики, чтобы нас начали ценить и считаться с нами! — написала она под фотографией.

Подписчики оценили фотографию телеведущей.

«Рассмешили!»; «Ну вы меня напугали!»; «Бонюся, это ужасно!»; «Я чуть чаем не подавилась!» — написали они.

Но с рассуждениями Бони согласились не все. Кроме того, некоторые поклонники отметили, что телеведущая без этого необычного аксессуара выглядит гораздо лучше.

Ранее Боня заявила о зависти Бородиной к Бузовой.

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