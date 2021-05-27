СК возбудил дело в отношении чиновников из-за «падающего дома» в Чите

Фото: СК РФ

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц в администрации Читы, ответственных за расселение аварийного дома. В нем живут 148 человек, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Забайкальскому краю.

Ситуация с домом обрела большую известность после того как в СМИ опубликовали скриншоты переписки с главой Забайкалья в социальной сети Instagram. На них видно, что чиновнику прислали фотографию с накренившимся жилым домом, тот же в ответ отметил, что дело в «заваленном на фото горизонте».

— Несмотря на признание жилого дома аварийным, должностные лица администрации городского округа с июля 2020 года по настоящее время не предприняли мер по обеспечению безопасности живущих в опасных условиях людей — их расселению и предоставлению другого жилья, — говорится в сообщении СК.

Напомним, что в июле 2020 года дом номер 39 в микрорайоне Северный был признан аварийным. Согласно заключению комиссии, дом подлежит сносу, а расселением жильцов должна была заняться администрация города.

Как сообщает РИА Новости, в среду, 26 мая, пресс-служба регионального правительства заявила, что для расселения дома необходимо 300 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому регионы РФ смогут оперативнее расселять аварийный жилищный фонд. Документ вносит изменения в порядок выплаты субсидий Фонду содействия реформированию ЖКХ, который распределяет средства по регионам.

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