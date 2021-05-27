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Теплая погода вернется в Москву с 1 июня
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Теплая погода вернется в Москву с 1 июня

Михаил Алимов

Город

Как сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в столице с 1 июня воздух прогреется до 22 градусов, ожидается солнце.

— С 1-го числа еще ночь прохладная довольно, 6–11 градусов, но уже дневные температуры ожидаются от 17 до 22 градусов. 1 и 2 июня уже температурный фон будет приближаться к обычным значениям, — говорит Вильфанд агентству Москва.

Также он отметил, что в ближайшие выходные ожидается похолодание. В воскресенье дневная температура будет на 3–4 градуса ниже нормы и составит порядка 15 градусов тепла днем, следует ожидать небольшой дождь. Порывы ветра могут быть до 17 метров в секунду, но к 31 мая погода наладится, уверен эксперт.

Ранее москвичей предупредили о похолодании и дождях на ближайших выходных.

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