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Крупный пожар ликвидировали на резервуаре с нефтешламом в Самарской области
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Крупный пожар ликвидировали на резервуаре с нефтешламом в Самарской области

Кирилл Николаев

Происшествия

Крупный пожар произошел на резервуаре объемом 300 кубических метров с отходами нефтепродуктов на месторождении в Алексеевском районе Самарской области. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб в четверг, 27 мая.

По предварительной информации, возгорание возникло на территории Первомайского месторождения.

Пожар удалось ликвидировать. Сведения о пострадавших не поступали.

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Самарская областьвозгораниепожар
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