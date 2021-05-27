Крупный пожар ликвидировали на резервуаре с нефтешламом в Самарской области
Крупный пожар произошел на резервуаре объемом 300 кубических метров с отходами нефтепродуктов на месторождении в Алексеевском районе Самарской области. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб в четверг, 27 мая.
По предварительной информации, возгорание возникло на территории Первомайского месторождения.
Пожар удалось ликвидировать. Сведения о пострадавших не поступали.
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