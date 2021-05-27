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Женщину обокрали почти на 32,5 миллиона рублей, пока она лежала в больнице
Фото: nekrasovka.mos.ru

Женщину обокрали почти на 32,5 миллиона рублей, пока она лежала в больнице

Илья Ашуров

Происшествия

Лечившаяся почти два года в психиатрической больнице женщина заявила, что ее обокрали почти на 32,5 миллиона рублей. Об этом в четверг, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», в полицию обратилась жительница Красногорска. Она рассказала, что из ее квартиры пропали: мебель ручной работы, коллекция меховой одежды, платья от кутюр и две иконы, инкрустированные драгоценными камнями. По мнению женщины, кража была совершена почти два года назад — в июне 2019 года. Все это время женщина не могла сообщить о случившемся из-за того, что проходила лечение.

По словам потерпевшей, ей нанесли материальный ущерб в размере 32,5 миллиона рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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психиатриягород Красногорсккража
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