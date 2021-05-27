Путин отметил работу основателя Центра Рогачева Александра Румянцева благодарственным письмом

Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева

Основатель Центра имени Д. Рогачева, академик РАН Александр Румянцев в четверг получил из рук первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко благодарственное письмо президента РФ Владимира Путина.

— Благодарю вас за вклад в развитие здравоохранения и в связи с 10-летием со дня открытия Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева, — говорится в письме.

Путин в своем онлайн-выступлении на пленарной сессии конгресса «Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике», приуроченном к 10-летию Центра, отметил, что сегодня это «одна из крупнейших в мире клиника по лечению онкологических и гематологических заболеваний у детей» и назвал «личной историей» решение о создании Центра.

— Этот уникальный центр открылся 10 лет назад. Для меня это личная история, потому что это встреча с удивительно светлым мальчиком Димой Рогачевым, жизнерадостным,несмотря на свою страшную болезнь, определила немедленное решение о создании клиники для детей больных раком, — сообщил президент РФ.

Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева

Путин высоко оценил результаты работы сотрудников центра и отметил их признание на международном уровне.

— Сегодня российские специалисты добиваются выздоровления около 80 процентов детей, страдающих онкологическими и гематологическими заболеваниями. А по отдельным видам заболевания данный показатель приближается к 90 процентам. Это очень большое значимое для нас достижение, и оно отмечено ООН и Всемирной организацией здравоохранения. Достаточно сказать, что в 1991 году с диагнозом лейкоз выздоравливало 5 процентов детей, а сегодня данный показатель достигает, как я уже сказал 90 процентов, — отметил президент.

Выступая на конгрессе Кириенко отметил, что результаты работы сотрудников учреждения применяются во всех регионах РФ.

— Отдельные слова благодарности я хотел бы сказать всему коллективу центра за огромную работу по популяризации распространения всех своих наработок. И инновационные протоколы лечения, и молекулярная диагностика, и мониторирование — все, что создается в центре, все прорывы немедленно превращаются в семинары по передаче опыта знаний во все региональные центры по борьбе с детскими онкологическими заболеваниями, в уникальные конференции, на которых ученые центра в очень увлекательной и доступной форме рассказывают невероятно сложных исследованиях и результатах, — подчеркнул он.

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