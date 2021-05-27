Пристававшего к девушке в метро 19-летнего молодого человека арестовали на 10 суток

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Полицейские задержали 19-летнего москвича после обращения девушки, которая заявила о приставаниях со стороны молодого человека на участке Таганско — Краснопресненской линии метро. Об этом в четверг, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Молодого человека задержали на станции «Пушкинская» на следующий день после обращения и завели административное дело о хулиганстве. В четверг, 27 мая, суд арестовал 19-летнего юношу на десять суток.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как мужчина в черном какое-то время смотрит на свою жертву и ждет, пока двери вагона начнут закрываться. После этого он делает резкий рывок и, ударив девушку, выбегает из поезда.

Полиция задержала мужчину, пристававшего к девушкам в столичном метро / Видео: Пресс-служба УВД на Московском метрополитене

Со слов молодого человека, подобные действия на территории столичного метро он совершал длительное время.

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