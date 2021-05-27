Выстрелившего в женщину тренера отправили под домашний арест

Фото: пресс-служба Коптевского районного суда

Коптевский районный суд Москвы отправил под домашний арест тренера по фигурному катанию Дениса Егорова, который выстрелил в женщину из сигнального пистолета. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в четверг, 27 мая.

Мужчина будет находиться под домашним арестом два месяца.

Напомним, 22 мая в Тимирязевском районе столицы мужчина выстрелил сигнальными патронами в голову женщине, которая приехала к нему, чтобы договориться о занятиях. Пострадавшую госпитализировали. В отношении Егорова возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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