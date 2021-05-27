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Минкультуры РФ заявило о росте посещаемости библиотек в 2020 году
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Минкультуры РФ заявило о росте посещаемости библиотек в 2020 году

Кирилл Николаев

Культура

Посещаемость библиотек в 2020 году в России увеличилась на 18 процентов. Об этом в четверг, 27 мая, сообщила заместитель директора департамента региональной политики, образования и проектного управления Министерства культуры Российской Федерации Лидия Федякина.

Она назвала этот показатель хорошим. Федякина добавила, что к концу 2021 года в России откроется более 100 библиотек в рамках национального проекта «Культура».

В настоящее время в рамках этого проекта в 66 субъектах РФ уже открыто свыше 307 читален. Услугами данных библиотек могут воспользоваться 30 миллионов человек, сообщает агентство «Москва».

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