Кипр отменит комендантский час с 10 июня

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С 10 июня Кипр отменит комендантский час, который был введен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 27 июня, сообщает газета Kathimerini.

Власти страны решили смягчить эпидемиологические ограничения на фоне снижения темпа заражений коронавирусом. В среду, 26 мая, на Кипре было выявлено всего 69 новых случаев заболевания. С субботы, 29 мая, ночной комендантский час на острове сократят. Он будет действовать с 01:00 до 05:00 по местному времени.

С начала пандемии на Кипре коронавирусом заболели более 72 тысяч человек, зафиксировано 357 летальных исходов.

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