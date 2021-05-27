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Кипр отменит комендантский час с 10 июня
Фото: Pixabay

Кипр отменит комендантский час с 10 июня

Кирилл Николаев

В мире

С 10 июня Кипр отменит комендантский час, который был введен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 27 июня, сообщает газета Kathimerini.

Власти страны решили смягчить эпидемиологические ограничения на фоне снижения темпа заражений коронавирусом. В среду, 26 мая, на Кипре было выявлено всего 69 новых случаев заболевания. С субботы, 29 мая, ночной комендантский час на острове сократят. Он будет действовать с 01:00 до 05:00 по местному времени.

С начала пандемии на Кипре коронавирусом заболели более 72 тысяч человек, зафиксировано 357 летальных исходов.

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Кипркоронавирускомендантский час
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