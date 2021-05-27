Борис Титов опроверг сообщения о досрочном уходе с поста бизнес-омбудсмена

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов опроверг сообщения СМИ о своем досрочном уходе с должности.

— Мои полномочия истекают в июне 2022 года. До этого момента я остаюсь на посту, — цитирует Титова ТАСС.

Ранее Титов заявил, что планирует оставить должность уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей в 2022 году. По его словам, одно и то же лицо не может занимать пост более чем два срока подряд. Титова назначили на эту должность в 2012 году.

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