Маршруты автобусов на западе Москвы изменят 28 мая

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Шесть автобусных маршрутов на западе столицы временно изменят схему движения 28 мая. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что изменения в маршруты внесут из-за празднования Дня военного водителя. Речь идет об автобусах № 227, 518, 611, 707, 890 и 1147. С 10 часов утра вместо дублера они поедут по Ленинскому проспекту из центра у станции метро «Тропарево».

Кроме того, остановку «Метро «Тропарево» для этих автобусов в направлении из центра перенесут с дублера на Ленинский проспект к выходу из станции метро №3, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что увеличение пассажиропотока зафиксировали в московском наземном транспорте.

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