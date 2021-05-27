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Маршруты автобусов на западе Москвы изменят 28 мая
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Маршруты автобусов на западе Москвы изменят 28 мая

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Шесть автобусных маршрутов на западе столицы временно изменят схему движения 28 мая. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что изменения в маршруты внесут из-за празднования Дня военного водителя. Речь идет об автобусах № 227, 518, 611, 707, 890 и 1147. С 10 часов утра вместо дублера они поедут по Ленинскому проспекту из центра у станции метро «Тропарево».

Кроме того, остановку «Метро «Тропарево» для этих автобусов в направлении из центра перенесут с дублера на Ленинский проспект к выходу из станции метро №3, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что увеличение пассажиропотока зафиксировали в московском наземном транспорте.

Читайте также: Более 150 новых маршрутов наземного транспорта запустят в Москве до конца года

изменение маршрутаДепартамент транспорта Москвыавтобус
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