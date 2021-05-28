«Активные граждане» выбрали новые программы для детских технопарков

Фото: Пресс-служба Технопарка

«Активные граждане» с помощью голосования выбрали новые программы для детских технопарков. В опросе поучаствовали 195 712 москвичей.

Большинство голосов — 57,05 процента — горожане отдали за программы профориентации в сфере экологии и зеленой экономики. Лишь 5,25 процента от всего числа участников посчитали, что такие программы не нужны.

Еще одна тема голосования касалась формата занятий по новому направлению. Квесты и викторины выбрали для своих детей 27,71 процента участников, дни открытых дверей на мероприятиях — 24,19 процента, а семейные мастер-классы предпочли 20,47 процента.

Участники опроса также выбрали места, где стоит проводить занятия по программам. Большинству по душе оказались детские технопарки и школы.

— Детские технопарки Москвы — это уникальная среда, в которой школьники могут развить таланты и попробовать себя в разных сферах, — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Он добавил, что в настоящее время в Москве функционируют 18 подобных площадок, написано на официальном портале мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что детский технопарк с кампусом на 500 человек появится в Долгопрудном.

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