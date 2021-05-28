Акция «Ночь географии» пройдет в Москве

Фото: Александр Кожохин, Вечерняя Москва

Международная акция Русского географического общества «Ночь географии» пройдет в Москве с 4 по 6 июня.

В эти дни музеи, культурные центры и открытые площадки приглашают горожан на выставки, экскурсии, лекции, посвященные географии нашей страны.

Впервые акция прошла в рамках празднования 175-летия Русского географического общества в 2020 году. Она направлена на популяризацию географических знаний о природе и обществе, привлечение внимания к ценности природного и историко-культурного наследия, ландшафтного разнообразия России, формирование географической грамотности, сообщается на сайте РГО.

Читайте также: «Ночь географии» пройдет в Зоологическом музее