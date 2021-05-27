«Ночь географии» пройдет в Зоологическом музее

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Зоологический музей МГУ зовет горожан на новую акцию Русского географического общества. «Ночь географии» пройдет в музее 4 июня.

Гости музея смогут принять участие в семейной игре-квесте «Остаться в живых». Взрослых и детей ждут разные варианты возможных встреч с дикими животными, и только от участника зависит, чем они закончатся.

В программе вечера значатся две экскурсии: по экспозиции «Звери и птицы земного шара» и по выставке «Тайная жизнь Вьетнама». Первая из них познакомит ребят с обитателями разных материков нашей планеты. Вторая — расскажет о маленьких, почти незаметных обитателях вьетнамского тропического леса.

Кроме того, посетители музея приглашаются на лекцию с демонстрацией фильмов «Камчатка глазами орнитологов».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

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