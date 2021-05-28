Работа остановок в разных частях столицы изменится с 29 мая

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Россия, Москва, улица Шверника Карта всех событий

Несколько московских автобусных остановок изменят свое местоположение с 29 мая. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Так, остановка «ДАС» для автобуса № 419 по улице Шверника при следовании от Большой Черемушкинской улицы перенесется на 100 метров вперед, а «Улица Льва Яшина» для автобуса № 885 при следовании из центра сдвинется на 90 метров назад — к дому 8 по проспекту Защитников Москвы.

Кроме того, в столице появятся две новые остановки: «Метро «Беляево» для автобуса т81 для высадки на улице Миклухо-Маклая и «Больница РАН» для автобуса № 17 на Октябрьском проспекте, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее стало известно, что ряд остановок перейдет в режим «по требованию» в Москве с 22 мая.

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