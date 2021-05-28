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Оформить пособие по рождению ребенка в Москве можно будет онлайн с 3 июня
Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Оформить пособие по рождению ребенка в Москве можно будет онлайн с 3 июня

Полина Долганова

Город

Новое пособие при рождении детей можно будет оформить в электронном в Москве с 3 июня. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, заявителям не придется прикреплять сканы документов, так как все основные данные органы власти проверят самостоятельно. Позже деньги будут переведены на карту.

Прикрепление сканов документов потребуется только в исключительных случаях: для самозанятых, студентов и пенсионеров. В остальном данные о заявителях подтверждать не нужно, их проверят органы власти, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин увеличил возраст молодых семей, которые получат дополнительную выплату при рождении ребенка. Власти Москвы распространят право на получение дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка на те семьи, которые не достигли 36 лет. Ранее это право распространялось на семьи до 30 лет.

Подать заявление на получение выплаты смогут московские семьи, в которых оба супруга являются москвичами. Кроме того, один из супругов обязательно должен быть старше 30 лет. Родитель-одиночка в возрасте от 30 до 36 лет тоже имеет право на получение пособия.

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