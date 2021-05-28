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Гинеколог дала рекомендации женщинам по сохранению здоровья на долгие годы
Фото: pixabay.com

Гинеколог дала рекомендации женщинам по сохранению здоровья на долгие годы

Елена Фролова

Здоровье

Международный День защиты женского здоровья ежегодно отмечается 28 мая. Самой сложной и восприимчивой к внешним факторам является репродуктивная женская система. Врач — акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Мария Заволовская рассказала, как представительницам прекрасного пола проявить заботу о себе, чтобы на долгие годы оставаться здоровыми.

По ее мнению, постоянное посещение гинеколога поможет девушке лучше разбираться в собственном здоровье. Эксперт считает, что ранняя половая жизнь должна находиться под грамотным врачебным контролем.

— Если специалист ведет грамотные консультации с пациенткой, то это поможет снизить риск инфицирования молодой женщины вирусом папилломы человека. Кроме осмотра и нужных анализов, врач всегда расскажет о правилах гигиены и контрацепции, — пояснила Мария Заволовская.

При этом она добавила, что излишняя насыщенность разного рода информацией приводит к тому, что женщины откладывают визит к гинекологу. А врач утверждает, что даже малозначащие странные симптомы должны быть поводом для обращения к врачу, отмечает Nation news.

Читайте также: Маммологи раскрыли способ снизить риск заболевания раком молочной железы

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