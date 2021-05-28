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Выставка «Викинги. Путь на Восток» откроется в Историческом музее
Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва

Выставка «Викинги. Путь на Восток» откроется в Историческом музее

Ольга Маркова

Культура

Государственный Исторический музей приглашает москвичей и гостей столицы на выставку «Викинги. Путь на Восток», посвященную быту и культуре выходцев из Скандинавии.

Экспозиция сформирована вокруг символа военных и торговых походов — корабля. Освоение новых территорий было сопряжено с военными столкновениями. На выставке есть вооружение, доспехи, снаряжение конного воина, коллекция шлемов. Клады серебряных монет станут иллюстрацией широких торговых связей викингов.

Ремесла мастеров Скандинавии представлены на выставке наборами серебряных и бронзовых с позолотой женских украшений, а также реконструкцией нарядов. Главным экспонатом раздела является женское платье Х века из китайского шелка.

Часть экспозиции посвящена результатам исследований археологических коллекций музея, проведенных совместно с НИЦ «Курчатовский институт». После завершения реставрационных работ выставлен комплекс предметов, найденных при исследовании одного из самых богатых курганов Гнездовского археологического комплекса.

Выставка открыта с 2 июня по 10 января 2022 года, сообщается на сайте музея.

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Государственный исторический музейисториявыставка
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