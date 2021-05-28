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Андрей Бочкарев: Еще одну строительную госуслугу переведут в электронный вид с 1 июня
Фото: stroi.mos.ru

Андрей Бочкарев: Еще одну строительную госуслугу переведут в электронный вид с 1 июня

Иван Юминов

Город

Государственную услугу по приемке материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в интегрированной автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Москвы (ИАИС ОГД) переведут в исключительно электронный вид с 1 июня. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 28 мая.

— Уже сегодня застройщики могут оформить любую процедуру от получения градостроительного плана земельного участка до разрешения на ввод через портал mos.ru. Перевод еще одной госуслуги в электронный формат повысит ее доступность для граждан, сократит временные и финансовые затраты заявителей, а также исключит необходимость личного посещения Москомархитектуры заявителем, — рассказал заммэра.

При этом срок оказания услуги сократился с десяти до пяти рабочих дней, отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Изменения, по словам главы ведомства, позволят своевременно наполнять и актуализировать Сводный план подземных коммуникаций и сооружений города.

Ранее Бочкарев сообщал, что уже 90-ю новостройку по реновации сдали в Москве.

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госуслугиЮлиана КняжевскаяАндрей Бочкарев
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