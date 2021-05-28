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Сергей Собянин рассказал об успехах школьников Москвы на Олимпиаде 2020–2021 учебного года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сергей Собянин рассказал об успехах школьников Москвы на Олимпиаде 2020–2021 учебного года

Полина Долганова

Город

Столичные школьники завоевали половину дипломов Всероссийской олимпиады 2020–2021 учебного года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 28 мая.

— Почти половина школ вырастили призеров и победителей. Такого никогда не было, — признал Собянин.

Так, московские школьники получили 1346 наград: 266 дипломов победителей и 1080 дипломов призеров. Из них 1222 учащихся являются представителями 244 столичных школ. Всего участие в олимпиаде приняли 2486 московских школьников.

Впервые в истории состязания по немецкому языку победителем стала незрячая школьница из Москвы Элизабет Пфанненшмидт из школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых.

Глава города отметил качество и доступность столичного образования, а также поблагодарил педагогические коллективы и администрации школ.

В текущем году победители Олимпиады получают 500 тысяч рублей, призеры — 300 тысяч, а другие участники — 100. Кроме того, победители имеют возможность поступить в лучшие вузы России.

— О вас знают лучшие институты мира, лучшие корпорации, которые будут за вами присматривать и приглашать вас на работу. Я уверен, что так и будет, — подчеркнул мэр.

Финальный этап конкурса проходил в этом году с 20 марта по 30 апреля в 15 регионах страны, пишет агентство городских новостей «Москва».

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