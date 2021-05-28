Сергей Собянин рассказал об успехах школьников Москвы на Олимпиаде 2020–2021 учебного года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичные школьники завоевали половину дипломов Всероссийской олимпиады 2020–2021 учебного года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 28 мая.

— Почти половина школ вырастили призеров и победителей. Такого никогда не было, — признал Собянин.

Так, московские школьники получили 1346 наград: 266 дипломов победителей и 1080 дипломов призеров. Из них 1222 учащихся являются представителями 244 столичных школ. Всего участие в олимпиаде приняли 2486 московских школьников.

Впервые в истории состязания по немецкому языку победителем стала незрячая школьница из Москвы Элизабет Пфанненшмидт из школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых.

Глава города отметил качество и доступность столичного образования, а также поблагодарил педагогические коллективы и администрации школ.

В текущем году победители Олимпиады получают 500 тысяч рублей, призеры — 300 тысяч, а другие участники — 100. Кроме того, победители имеют возможность поступить в лучшие вузы России.

— О вас знают лучшие институты мира, лучшие корпорации, которые будут за вами присматривать и приглашать вас на работу. Я уверен, что так и будет, — подчеркнул мэр.

Финальный этап конкурса проходил в этом году с 20 марта по 30 апреля в 15 регионах страны, пишет агентство городских новостей «Москва».

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