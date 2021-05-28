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Жителей Подмосковья оповестит об отключении горячей воды портал «Госуслуги»
Фото: pixabay.com

Жителей Подмосковья оповестит об отключении горячей воды портал «Госуслуги»

Елена Фролова

Общество

Оповещения об отключении горячей воды в Московской области будут рассылаться с помощью портала «Госуслуги». Сообщения будут поступать в личные кабинеты пользователей и на их электронные адреса.

Данная услуга стала возможной благодаря сотрудничеству между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России с подмосковными властями по программе цифровизации в области жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Соглашение об информированном обмене между региональной Единой информационно-аналитической системой (ЕИАС) ЖКХ и сайтом «Госуслуги» было заключено в 2020 году, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кроме того, сообщения о плановом отключении горячей воды будут осуществляться с помощью сайта «Добродел».

Читайте также: Сервис по информированию об отключениях горячей воды запустили в Подмосковье

портал «Госуслуги»Московская областьгорячая вода
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