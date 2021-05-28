Столичные энергетики переведены на усиленный режим работы из-за ЕГЭ

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Московские энергетические компании переведены на усиленный режим работы на время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом в пятницу, 28 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Энергетики проверили объекты, участвующие в снабжении экзаменационных пунктов. В дни экзаменов осмотры пройдут повторно.

На время проведения и подготовки к ЕГЭ на объектах были приостановлены плановые работы.

Кроме того, для круглосуточного взаимодействия с городскими службами департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы назначил оперативных дежурных. Все необходимое количество резервных генераторов было также подготовлено, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Первый экзамен выпускники напишут уже в понедельник, 31 мая. В этот день школьники будут сдавать химию, географию и литературу.

Ранее психолог рассказала, какие упражнения помогут снизить стресс на ЕГЭ.

Читайте также: Москва готова: как пройдет сдача ЕГЭ и ГИА в столице в 2021 году