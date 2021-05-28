Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Столичные энергетики переведены на усиленный режим работы из-за ЕГЭ
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Столичные энергетики переведены на усиленный режим работы из-за ЕГЭ

Полина Долганова

Город

Московские энергетические компании переведены на усиленный режим работы на время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом в пятницу, 28 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Энергетики проверили объекты, участвующие в снабжении экзаменационных пунктов. В дни экзаменов осмотры пройдут повторно.

На время проведения и подготовки к ЕГЭ на объектах были приостановлены плановые работы.

Кроме того, для круглосуточного взаимодействия с городскими службами департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы назначил оперативных дежурных. Все необходимое количество резервных генераторов было также подготовлено, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Первый экзамен выпускники напишут уже в понедельник, 31 мая. В этот день школьники будут сдавать химию, географию и литературу.

Ранее психолог рассказала, какие упражнения помогут снизить стресс на ЕГЭ.

Читайте также: Москва готова: как пройдет сдача ЕГЭ и ГИА в столице в 2021 году

экзаменЕГЭэнергетика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Сергей Женовач
Сергей Женовач

Когда поход в театр — это потребность

Александр Соколов
Александр Соколов

Загадай число — и желание исполнится

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Не хочу вставать перед черными на колени

Все мнения
О проекте