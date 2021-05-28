Конкурс красоты племенных животных проведут в Московской области

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Выставку племенных сельскохозяйственных животных «Звезды Подмосковья — 2021» проведут в деревне Орлово Ленинского округа. Такую информацию предоставили в пресс-службе регионального минсельхоза.

— Это будет одно из самых значимых событий в сфере животноводства, — подчеркнул глава министерства Сергей Воскресенский.

Участники мероприятия представят лучших животных ведущих областных хозяйств. Представленные на конкурсе питомцы должны соответствовать породе, быть красивыми, крепкими, иметь правильно поставленные конечности, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как объяснил министр, к конкурсу присоединятся руководители российских предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере сельского хозяйства, а также ветеринары и специалисты племенного молочного животноводства. Помимо этого, на выставке представят молочное оборудование, кормовые добавки, инструменты для искусственного осеменения животных и многое другое.

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