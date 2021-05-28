Белоруссия приостановила поставки бензина А-95 на Украину

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Белоруссия отказалась от поставок бензина А-95 на Украину. Об этом рассказал директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн на своей странице в Facebook.

Куюн назвал отказ от экспорта бензина «худшим решением» Белоруссии.

— Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации, — закрыть поставку бензина А-95 на Украину, где за их продуктом 50 процентов рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну, — написал Куюн.

По его словам, в настояще время еще продолжаются переговоры о поставке бензина. Куюн отметил, что Украине придется искать 50 тысяч тонн бензина А-95, что является нестандартной задачей. Специалист считает, что поставки придется осуществлять через море, несмотря на то, что это непопулярный способ перевозок.

Ранее сообщалось, что Украина закроет воздушное пространство для самолетов Белоруссии, из-за чего отношения между странами могли ухудшиться.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Пресс-служба Национального аэропорта Минск 23 мая сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие. В Кремле отказались комментировать ситуацию с самолетом, уточнив, что этим должны заниматься международные авиационные власти. В МИД РФ отметили, что оценивать ситуацию с самолетом в Минске следует «на трезвую голову», собрав всю необходимую информацию.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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