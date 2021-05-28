Граффити-портрет Высоцкого появился на здании Театра на Таганке в Москве
Портрет советского исполнителя и поэта Владимира Высоцкого появился на одном из зданий Театра на Таганке в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе «Россия — страна возможностей» в пятницу, 28 мая.
— Стрит-арт художник Дмитрий Левочкин и команда фестиваля «Культурный код» президентской платформы «Россия — страна возможностей» написали новый портрет Владимира Высоцкого. Масштабный мурал создан на одном из зданий Театра на Таганке, — рассказали в организации.
Отмечается, что площадь рисунка составила 126 квадратных метров. Исполнитель изображен на фоне гор со строчками из его песен, среди которых есть композиция «Прощание с горами».
Работа была создана за три дня, приводит слова Левочкина сайт организации.
Ранее сообщалось, что граффити-поезд будет курсировать в столичном метро до середины сентября.
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