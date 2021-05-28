Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Граффити-портрет Высоцкого появился на здании Театра на Таганке в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Граффити-портрет Высоцкого появился на здании Театра на Таганке в Москве

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Верхняя Радищевская улица, 21 Карта всех событий

Портрет советского исполнителя и поэта Владимира Высоцкого появился на одном из зданий Театра на Таганке в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе «Россия — страна возможностей» в пятницу, 28 мая.

— Стрит-арт художник Дмитрий Левочкин и команда фестиваля «Культурный код» президентской платформы «Россия — страна возможностей» написали новый портрет Владимира Высоцкого. Масштабный мурал создан на одном из зданий Театра на Таганке, — рассказали в организации.

Отмечается, что площадь рисунка составила 126 квадратных метров. Исполнитель изображен на фоне гор со строчками из его песен, среди которых есть композиция «Прощание с горами».

Работа была создана за три дня, приводит слова Левочкина сайт организации.

Ранее сообщалось, что граффити-поезд будет курсировать в столичном метро до середины сентября.

Читайте также: В столичном районе Перово открылась галерея уличного искусства «Графит»

граффититеатр на ТаганкеВладимир Высоцкий
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Сергей Женовач
Сергей Женовач

Когда поход в театр — это потребность

Александр Соколов
Александр Соколов

Загадай число — и желание исполнится

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Не хочу вставать перед черными на колени

Все мнения
О проекте