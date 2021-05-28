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Синоптики рассказали о погоде в Москве в последние выходные мая
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве в последние выходные мая

Иван Юминов

Город

Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве в ближайшие выходные.

Так, в субботу, 29 мая, дневная температура составит около плюс 18–20 градусов, ночью ожидается до 15 градусов. Чуть ниже столбики термометров опустятся в воскресенье, 30 мая. Максимальная температура воздуха составит 15–17 градусов тепла, ночью — от 10 до 12 градусов.

Дожди сохранятся и в начале следующей недели. До 14–16 градусов тепла ожидается в понедельник, 31 мая, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что май этого года в Москве перевыполнит климатический план по осадкам на 75 процентов.

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