Маршруты автобусов в районе Крылатской улицы изменятся 29 мая из-за велозаезда

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Россия, Москва, Крылатская улица Карта всех событий

Маршруты ряда автобусов изменятся на западе столицы утром в субботу, 29 мая. Причиной послужит велозаезд в рамках кубка по триатлону «Московский Гром». Об этом в пятницу, 28 мая, сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что с 7:30 изменятся маршруты, которые следуют по улице Крылатской на участке от улицы Нижние Мневники до проспекта Маршала Жукова.

Автобус № 229 проедет от станции метро «Молодежная» по дублеру улицы Ярцевская, Рублевскому шоссе с разворотом на эстакаде, его дублеру, а также по улицам 2-я Крылатская, Крылатские Холмы, Осенняя и Крылатская. Затем он развернется на пересечении с проспектом Маршала Жукова и проследует по обычному маршруту до станции «Крылатское».

Кроме того, автобус № 829 будет проезжать от станции «Молодежная» по дублеру улицы Ярцевской без заезда к улице Нижние Мневники. После он отправится по Рублевскому шоссе и через его дублер к улицам 2-я Крылатская и Крылатские холмы, а далее — по обычному маршруту.

Также маршруты № 229 и 829 проследуют от станции «Крылатское» по улице Крылатской. После они развернутся на пересечении с проспектом Маршала Жукова и отправятся к Рублевскому шоссе по улицам Осенней и Крылатские Холмы. Затем проедут по дублеру Рублевского шоссе к улице Ярцевской, а далее — по маршруту, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что работа остановок в разных частях столицы изменится с 29 мая.

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