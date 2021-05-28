Адвокат перечислила малоизвестные льготы для многодетных

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Для многодетных семей в России существует несколько льгот, о которых многие не знают, сообщает адвокат Юлия Кузнецова. К ним относится не только скидка на коммунальные услуги или бесплатный проезд, но и повышенные налоговые вычеты, льготная ипотека.

По словам эксперта, льготы для семей, в которых имеется трое и более детей до 18 лет, перечислены в указе президента «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Среди них скидка на коммунальные услуги, которая составляет не менее 30 процентов от установленной оплаты, бесплатный проезд в общественном внутригородском транспорте и выдача бесплатных лекарств по рецептам для детей до шести лет.

— Если в семье второй или последующий ребенок родился в 2018 году и позднее, то семья вправе взять ипотеку по ставке 6 процентов, — говорит адвокат о еще одной льготе.

Она уточнила, что такая ставка сохранится на весь срок кредита, а первоначальный взнос по нему составит 15 процентов. Также есть возможность погасить 450 тысяч рублей ипотечного долга. Для этого третий ребенок в семье должен появиться на свет в период с 2019 по 2022 год. При этом договор по кредиту может быть заключен раньше 2019-го, но не позднее 1 июля 2023 года.

Юлия Кузнецова назвала еще несколько льгот для многодетных. Это возможность не платить транспортный налог на личное авто и налоговый вычет за каждого ребенка. Семьям с одним или двумя детьми он также положен. Единственное условие — годовой доход не должен превышать 350 тысяч рублей.

Семьи с тремя или более детьми имеют еще и послабление в имущественном и земельном налогах, говорит адвокат. Земельный налог платится не полностью, а за вычетом шести соток территории. На имущественный предоставляется дополнительный вычет: по семь квадратных метров на каждого ребенка за дом или часть дома и по пять квадратных метров — за комнату или квартиру, сообщает News.ru.

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