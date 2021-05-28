Власти Крыма объяснили видео с «вылезающим из шкафа» человеком во время совещания

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В пресс-службе министерства транспорта Крыма прокомментировали видео с «вылезающим из шкафа» человеком в ходе совещания по видеосвязи.

Ранее в СМИ появился фрагмент совещания по реализации инфраструктурных проектов на полуострове. Его проводил глава Крыма Сергей Аксенов. Во время речи министра транспорта республики Евгения Исакова на заднем плане неизвестный человек появился из якобы шкафа-купе.

— Это не шкаф-купе, а дверь в соседний рабочий кабинет, — приводит слова пресс-службы РИА Новости.

Отмечается, что появившийся на видео человек является первым заместителем Службы автомобильных дорог Крыма.

Видео: Telegram / РИА Новости

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