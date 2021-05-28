Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Власти Крыма объяснили видео с «вылезающим из шкафа» человеком во время совещания
Фото: Pixabay

Власти Крыма объяснили видео с «вылезающим из шкафа» человеком во время совещания

Кирилл Николаев

Курьезы

В пресс-службе министерства транспорта Крыма прокомментировали видео с «вылезающим из шкафа» человеком в ходе совещания по видеосвязи.

Ранее в СМИ появился фрагмент совещания по реализации инфраструктурных проектов на полуострове. Его проводил глава Крыма Сергей Аксенов. Во время речи министра транспорта республики Евгения Исакова на заднем плане неизвестный человек появился из якобы шкафа-купе.

— Это не шкаф-купе, а дверь в соседний рабочий кабинет, — приводит слова пресс-службы РИА Новости.

Отмечается, что появившийся на видео человек является первым заместителем Службы автомобильных дорог Крыма.

Видео: Telegram / РИА Новости

Читайте также: В Крыму возмутились условиями Киева по возобновлению подачи воды на полуостров

транспортКрымвидео
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сказка об очень злой фее и волшебных цветах

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Все мнения
О проекте