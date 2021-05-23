В Крыму возмутились условиями Киева по возобновлению подачи воды на полуостров

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Инсинуации Киева по поводу возобновления поставок воды в Крым возмутительны. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте России Александр Молохов в воскресенье, 23 мая.

Он также добавил, что рассуждения представителей Украины о питьевых проблемах в Крыму показывают уровень деградации украинской внешней политики. По словам спикера, Россия решит водный вопрос собственными силами.

— Не Крым получит Киев в результате своего людоедского шантажа, а от мертвого осла уши, в лучшем случае — дырку от бублика, — цитирует Александра Молохова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко заявил, что всю воду на полуострове «потратили российские военные». Он отметил, что восстановление водоснабжения из Днепра возможно только после «деоккупации».

Напомним, проблема водоснабжения в Крыму появилась в 2014 году после того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал, по которому в регион поступало до 90 процентов используемой пресной воды.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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