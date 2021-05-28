Названы три плюса цифровизации микрофинансовых организаций

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Большинство россиян переживают, что из-за цифровизации микрофинансовых организаций мошенники смогут беспрепятственно получать личные данные миллионов граждан. Советник президента Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев объяснил, что опасения напрасны, а общество получит сразу три выгоды.

Организации, которые занимаются микрокредитованием, получили доступ к данным пользователей портала «Госуслуги». Теперь россияне смогут дистанционно передавать сведения о себе в микрофинансовые организации, чтобы проводились идентификация и оценка кредитных рисков при получении онлайн-займов.

— В первую очередь гражданам, которые хотят получить микрокредит, придется собирать меньше данных, во вторую, все эти сведения уже будут подтверждены. И последнее, снизится вероятность мошенничества. В конечном счете все это приведет к уменьшению ставки по займу, — пояснил Эльман Мехтиев.

В свою очередь экономист Денис Ракша добавил, что в настоящее время микрофинансовые организации для выдачи займа обязательно должны провести личную встречу с клиентом, отмечает «Царьград». А теперь необходимость в этом отпала.

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