Онлайн-площадки рвутся на кредитный рынок

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Российские интернет-ретейлеры все чаще приобретают банки для предоставления финансовых услуг своим продавцам. В этом ключе компании работают последние несколько лет.

Например, один из крупнейших российских интернет-ретейлеров уже отправил заявку на получение банковской лицензии, чтобы кредитовать своих продавцов. Маркетплейсы (крупные торговые сетевые площадки. — «ВМ»), приобретая и создавая денежно-кредитные организации, получают дополнительную гибкость в запуске финансовых инструментов.

— В нашем случае это платежные решения, в том числе на базе системы быстрых платежей, которые на текущий момент имеют самые низкие комиссионные ставки, — сообщил вице-президент по финансовым сервисам интернетретейлера Ваэ Овасапян.

По его словам, получение лицензии не отменит активного сотрудничества с банками и финтех-компаниями (организации, работающие на стыке финансового сектора и ITтехнологий. — «ВМ»). Кроме того, маркет-плейс подписал соглашение с частным универсальным коммерческим банком о покупке 100-процентного уставного капитала приобретенной кредитной организации. Сейчас компании ожидают согласование документов в Банке России.

— Это наш надежный партнер, вместе с которым мы развиваем продукты для частных лиц и для бизнеса, — отметил Ваэ Овасапян.

Председатель правления банка Дмитрий Гусев уточнил, что, когда маркет-плейс обратился к ним с вопросом о поиске небольшой кредитной организации с целью внедрить ее в свою структуру, они предложили давним партнерам именно эту компанию.

Программы для частных лиц и бизнеса, с которыми компании выходят на рынок кредитования, дают множество полезных привилегий своим пользователям. Например, физическим лицам могут быть интересны рассрочки на приобретаемые товары, которые можно быстро получить, или программы кешбэка, помогающие привлекать и удерживать пользователей от перехода к другим организациям. А для юридических лиц это возможность обратиться за дополнительным финансированием.

Эту тенденцию подхватывают и другие ретейлеры. Например, одна из крупнейших российских онлайн-площадок для покупки товаров тоже приобрела один из банков. Дальше компания планирует развивать свои платежные сервисы для улучшения качества обслуживания как клиентов, так и продавцов.

А в прошлом году не состоялась сделка по слиянию одного коммерческого банка и транснациональной компании в отрасли информационных технологий. Такой тренд — один из процессов цифровизации.

В Центральном Банке России выразили некоторые опасения, что увеличение количества интернет-платформ, выходящих на финансовый рынок, может порождать небольшие трудности для существующих игроков отрасли.

— Важно, чтобы новые игроки получали прибыль в соответствии с нормами Закона 115-ФЗ, который звучит как «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Мы будем следить, чтобы риски, которые несет удаленная биометрическая идентификация, были приемлемы для достижения их целей, — отметили в ЦБ РФ.

В ведомстве добавили, что вместе с цифровизацией растет число компаний, создающих свои экосистемы, куда интегрируются и финансовокредитные платформы.

— С экосистемами сложно конкурировать, поэтому мы хотим обсудить с коллегами эту тенденцию. Это необходимо для предотвращения монополии на рынке и сохранения здоровой конкуренции, необходимой отрасли, — рассказали эксперты регулятора.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Марголин, доктор экономических наук, заслуженный экономист российской Федерации, проектор РАНХиГС:

— К тенденции следует относиться осторожно. Банковская лицензия — это очень специфическая вещь, этой деятельностью должны заниматься профессионалы. Такие интернет-ретейлеры открывают новые микрофинансовые компании, а все, что связано с микрофинансами, очень сложно отследить с точки зрения пресечения махинаций. Тем более, чтобы предоставлять кредиты, рассрочки и другие экономические услуги на приемлемых условиях, онлайн-площадкам не обязательно получать банковскую лицензию.

Достаточно прописать эти моменты в договоре, который составляется с продавцами. Развитие такой тенденции не повлияет негативно на существующую экономическую систему. Но и особого позитива в ней нет.

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