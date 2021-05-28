Хоккеисты Чертанова сразились за Кубок космонавта Романенко

Фото: Иван Степанов

Победой команды «Высота» (Чертаново Центральное) завершился финал межрайонного турнира по хоккею среди юниоров на Кубок депутата Госдумы, летчика-космонавта, Героя России Романа Романенко. Состязания прошли на катке спортивного клуба «Спорт всегда» на юго-западе Москвы.

В отборочных этапах приняли участие детские хоккейные сборные возрастом 7–14 лет Москвы и Московской области. В финале турнира на катке спортивного клуба «Спорт всегда» (Центральное Чертаново) встретились команды «Крылья столицы» (Очаково Матвеевское), «Западные волки» (Солнцево) и «Высота». Арбитром матчей выступил Павел Пестов — главный судья молодежной хоккейной лиги.

— Идея проведения турнира совместная. Она родилась по итогам общения с родителями и воспитанниками клуба, который гостеприимно нас сегодня встретил. И я благодарен всем, кто посильно поддержал идею, помог в организации и принял участие в турнире. Сегодняшний праздник — заслуга всех, кто понимает важность развития детского спорта, — отметил во вступительной речи Роман Романенко.

Хоккеисты Чертанова уверенно обошли соперников, забив 11 шайб в ворота «Крыльев столицы». Бронзовые медали турнира увезли с собой спортсмены из Солнцева. Лучшими игроками стали Кирилл Майоров («Высота»), Азамат Гогиев («Крылья столицы») и Никита Маковецкий («Западные Волки»).

— Сегодня мы увидели настоящее спортивное зрелище, не уступающее по накалу страстей играм среди взрослых профессиональных команд. Участники показали отличную подготовку, стремление к победе и командный дух. Надеюсь, что наш турнир станет ежегодным, будет расширять свои границы и способствовать развитию детского любительского хоккея, — поздравил победителей Герой России.

Депутат Романенко в своей деятельности уделяет особое внимания вопросам развития детского спорта. Так, ранее он выступил с предложением компенсировать до 50 процентов расходов семьям с двумя и более детьми, если те занимаются в спортивных секциях.

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