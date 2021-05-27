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Роман Романенко заявил о необходимости строительства новой станции метро на юго-западе Москвы
Фото: Иван Степанов

Роман Романенко заявил о необходимости строительства новой станции метро на юго-западе Москвы

Павел Гриднев

Общество

На юго-западе Москвы идет сбор подписей в поддержку предложения депутата Госдумы, летчика-космонавта, Героя России Романа Романенко по решению проблемы транспортной доступности в Южном Бутове.

В микрорайоне Захарьинские дворики района Южное Бутово Москвы образовалась серьезная проблема транспортной доступности: более 40 тысяч горожан лишены возможности оперативного и комфортного передвижения. Единственная дорога, ведущая в центр столицы с этой территории, — Варшавское шоссе, где из-за перегруженности регулярно образуются пробки. А путь до ближайших станций метро и МЦД составляет для жителей не меньше часа на автобусе.

Роман Романенко заявил о необходимости строительства новой станции метро на юго-западе Москвы Фото: Иван Степанов

Горожане обратились к депутату Госдумы, летчику-космонавту, Герою России Роману Романенко с просьбой помочь им в решении этой проблемы.

— Очевидно, что здесь необходимо строительство новой станции метро. Мои волонтеры сейчас ведут сбор подписей в поддержку этой идеи. На сегодня мы собрали уже около двух тысяч голосов. По окончании акции мы направим коллективное официальное обращение мэру Москвы с просьбой рассмотреть возможность включения этой территории в план развития метрополитена, — прокомментировал Роман Романенко.

По прогнозам специалистов, в ближайшие годы ситуация только ухудшится. В районе ведется активное строительство новых жилых комплексов, и после введения домов в эксплуатацию количество жителей увеличится на 60 тысяч человек.

По мнению Романенко, проблему надо решать уже сейчас, чтобы предупредить возможный в связи с ростом населения транспортный коллапс.

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МетроЮжное Бутовостроительство
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